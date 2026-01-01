Von Frau Zu Frau
Von Frau Zu Frau
Daphne Wilder ist eine fürsorgliche und zugleich herrlich überengagierte Mutter, die nur eines im Sinn hat: das Liebesglück ihrer jüngsten Tochter Milly. Während ihre beiden älteren Töchter bereits verheiratet sind, scheint Milly einfach nicht den richtigen Partner zu finden. Für Daphne ein unhaltbarer Zustand. Heimlich schaltet sie Kontaktanzeigen und beginnt, potenzielle Kandidaten für ihre Tochter auszuwählen – mit besten Absichten, aber zweifelhaften Methoden. Als Milly schließlich zwei völlig unterschiedliche Männer kennenlernt, gerät ihr Liebesleben völlig durcheinander. Einer steht für Sicherheit und Beständigkeit, der andere für Leidenschaft und echtes Gefühl. Während Daphne versucht, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, wird Milly immer klarer, dass sie ihren eigenen Weg gehen muss. Zwischen überfürsorglicher Mutterliebe, romantischen Verwicklungen und emotionalen Entscheidungen steht sie vor der Frage, was sie wirklich glücklich macht.