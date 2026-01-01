Von Mäusen und Menschen
Von Mäusen und Menschen
1930, die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Lennie und George, zwei mittellose Landarbeiter, ziehen auf der Suche nach Arbeit durch den US-Staat Kalifornien. Sie träumen von einem eigenen Stück Land mit einer kleinen Farm. Doch nirgends finden die beiden Anschluss, weshalb sie immer weiter durch das Land irren. Obwohl beide gutmütige Typen sind, halten sich die Menschen vor allem von Lennie fern, denn er ist einfältig und kräftig, hat Riesenhände und wirkt gefährlich. Auf einer Farm finden die beiden endlich Arbeit, doch das Misstrauen des Farmers Curley wächst, und ausgerechnet dessen Frau fühlt sich von Lennie angezogen. So kommt es zur Katastrophe: Als Lennie sich ihr nähern will und sie sich wehrt, bricht er ihr versehentlich das Genick – woraufhin ein wütender Mob ihn lynchen will.