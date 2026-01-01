Vorsicht Schwiegermutter!
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Vorsicht Schwiegermutter!
Bald schon werden für Rebecca und Lutz die Hochzeitsglocken läuten - allerdings gibt es da jemanden, der Bedenken gegenüber dieser Ehe hat: Lutz' Mutter Gerlinde. Sie ist besessen davon, Rebecca loszuwerden und die Hochzeit zu verhindern. Doch die süße Rebecca will unbedingt Gerlindes Zuneigung. Sie ist sogar bereit, ihr wunderschönes Brautkleid gegen das scheußliche ihrer Schwiegermutter in spe einzutauschen. Als Rebecca dann noch verhaftet wird, platzt ihr der Kragen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH