Wächter über Himmel und Erde
China im 8. Jahrhundert: Der kaiserliche Schwertmeister Lai Xi erhält einen letzten Befehl – er soll den abtrünnigen Leutnant Li töten, der sich geweigert hat, unschuldige Frauen und Kinder zu massakrieren. Doch als sich die beiden Krieger in der Weite der Wüste begegnen, erkennen sie, dass ihre Ehre mehr verbindet als trennt. Sie vertagen ihr Duell und schließen sich zusammen, um eine Karawane unter der Führung eines buddhistischen Mönchs zu beschützen. Die Karawane transportiert eine heilige Pagode, die das Interesse des brutalen Kriegsherrn Master An weckt. Mit einer kleinen Gruppe kampferprobter Gefährten stellen sich Lai Xi und Li gnadenlosen Banditen, tödlichen Sandstürmen und Ans skrupellosen Truppen. In epischen Schlachten entfaltet sich ein Kampf um Glauben, Loyalität und Menschlichkeit. Doch das Schicksal fordert seinen Tribut: Am Ende stehen sich Lai Xi und Li erneut gegenüber – bereit, ihr Versprechen einzulösen...