Wake Up and Die
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Wake Up and Die
Camila wacht nach einem One Night Stand in dem Bett eines Mannes namens Dario auf. Alles scheint perfekt, doch als die beiden intim werden, bringt Dario sie plötzlich um. Camila wacht erneut auf und findet sich wieder in der gleichen Situation. Sie scheint sich in einer unendlichen Schleife zu befinden, in der sie immer wieder ermordet wird und am nächsten Morgen neben ihrem Mörder aufwacht.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film