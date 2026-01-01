Walhalla Rising
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Walhalla Rising
Das Jahr 1000: Der große Krieger "Einauge" wird wie ein Sklave gehalten und zu brutalen Schaukämpfen gezwungen. Als ihm die Flucht gelingt, schließt er sich kriegerischen Wikingern an und sticht mit ihnen in See. Nach einer Odyssee erreicht das Schiff endlich ein unbekanntes Land. Sie glauben, "Walhalla", den Ruheort der in einer Schlacht gefallenen Krieger, erreicht zu haben. In der neuen Welt müssen sich Einauge und die Wikinger einem grausamen Schicksal stellen...
Genre:Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film