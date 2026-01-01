War, Inc.
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
War, Inc.
In einer nahen Zukunft, in der Kriege vollständig privatisiert sind, wird der abgebrühte Auftragskiller Brand Hauser (John Cusack) von einem mächtigen US-Konzern beauftragt, einen Ölminister in einem fiktiven, vom Krieg zerrissenen Land zu eliminieren. Seine Tarnung? Ein Eventmanager für eine groteske Handelsmesse – inklusive der pompösen Hochzeit der exzentrischen Pop-Diva Yonica Babyyeah (Hilary Duff). Während Hauser versucht, seine Mission durchzuziehen, gerät er zwischen die Fronten von Medienmanipulation, Konzernpolitik und seiner eigenen Vergangenheit. Eine rebellische Journalistin (Marisa Tomei) bringt ihn zusätzlich aus dem Gleichgewicht – und zwingt ihn, sich selbst und das System zu hinterfragen.
Genre:Action, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH