Warlock - Das Geisterschloss
95 Min.Ab 16
Als die Studentin Kris von ihrer Erbschaft eines alten Hauses in der Provinz erfährt, macht sie sich mit ihren besten Freunden auf, die Liegenschaft zu erkunden. Obwohl das Gebäude einen ungastlichen Eindruck macht, lassen sich die Freunde darin nieder. Schon bald bekommen sie Besuch von einem unheimlichen Fremden. Der Mann stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist kein Geringerer als der Satan höchst persönlich. Aus einem entspannten Wochenende wird für die Studenten ein Höllentrip.
Genre:Fantasie, Horror, Mystery
Altersfreigabe:
16
