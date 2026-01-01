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Warlock - Satans Sohn kehrt zurück

91 Min.Ab 16
MOVIESPHERE91 Min.Ab 16
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Warlock - Satans Sohn kehrt zurück

Hexenmeister Warlock hat mit seiner Geburt im gegenwärtigen New York einen eindeutigen Auftrag. Er soll dort das Tor zur Hölle öffnen, damit der Teufel auf die Erde kommen kann. Dafür muss er fünf heilige Sterne, die in den USA verteilt sind, an sich nehmen. Bei dieser Mission beschreitet Warlock einen Weg, der von Toten gesäumt ist. Druiden versuchen, den ambitionierten Hexenmeister aufzuhalten. Doch Warlock ist unerbittlich, sodass ein Kampf beginnt, bei dem es um alles oder nichts geht.

Genre:
Action, Fantasie, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Lionsgate