Was nicht passt, wird passend gemacht
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Was nicht passt, wird passend gemacht
Was passiert, wenn der Grundriss eines Hauses nicht mehr stimmt, weil eine Fliegerbombe im Weg liegt? Er wird passend gemacht. Und was, wenn der Eingang zum Klo vom Fertigbaumodell "Waldesruh" zu schmal ist? Er wird passend gemacht. Diese und andere Probleme löst der Bautrupp um Polier Horst, Weiberheld Kalle und Familienmensch Kümmel im Handumdrehen. Ärgerlich wird's erst, als ihnen ihr Boss Werner Wiesenkamp den schnöseligen Architekturstudenten Philipp aufs Auge drückt ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Senator Film