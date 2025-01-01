Waterworld
130 Min.Ab 12
130 Min.Ab 12
Waterworld
Kevin Costner kämpft sich durch eine bombastische Endzeit-Kulisse: In einer Zukunft, in der die Polkappen geschmolzen und die Kontinente im Meer versunken sind, ringen die Überlebenden mit Piraten um wichtige Rohstoffe. Nur der Mariner, ein sonderbarer Einzelgänger, weigert sich Stellung zu beziehen. Doch als er sich eines Mädchens annimmt, das eine Tätowierung trägt, die den Weg zu der letzten verbliebenen Insel weist, beginnt ein tödlicher Wettlauf mit den brutalen Banditen.
Genre:Fantasie
Produktion:US, 1995
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH