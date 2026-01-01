Waxwork - Reise zurück in der Zeit
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Waxwork - Reise zurück in der Zeit
In einer amerikanischen Kleinstadt eröffnet ein geheimnisvolles Wachsfigurenkabinett. Dort werden verschiedene populäre Horrorszenarien dargestellt. Eine Gruppe Jugendlicher wird zu einer privaten Mitternachtsbesichtigung eingeladen. Die Wachsfiguren-Horrorshow entpuppt sich als Alptraum, und für die Teenager beginnt eine Reise in die mörderische Dimension der fantastischen Figuren. Denn um ihnen Leben einzuhauchen, braucht es Blut und frische Opfer.
Genre:Horror, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Lionsgate