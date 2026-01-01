Wayne's World
Wayne's World
In der Tradition von DIE ZEHN GEBOTE, LAWRENCE VON ARABIEN und GANDHI kommt ein Leinwandepos voller Dramatik und Abenteuer... Stop! Eigentlich beginnt eine neue Ära – denn hier kommt Wayne’s World! Das urkomischste Filmereignis des Jahres mit dem coolsten Sound, den schärfsten Babes und den ultimativen Kultstars Wayne Campbell (Mike Myers) und Garth Algar (Dana Carvey). Als ein schmieriger Fernsehfuzzi (Rob Lowe) Wayne und Garth mit ihrer schrägen Late-Night-Show groß rausbringen will, können sie ihr Glück nicht fassen. Aber sie finden schnell heraus: Der Weg vom Keller nach ganz oben ist steinig und steckt voller Gefahren,Versuchungen und wilder Partys. Kann Wayne die Liebe von Rockgöttin Cassandra (Tia Carrere) gewinnen? Wird Garth seine Traumfrau (Donna Dixon) im Doughnut-Shop vernaschen? Es gibt nur einen Weg, diese Fragen zu beantworten:Wayne’s World!