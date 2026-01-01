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Weihnachten im Olymp

Weihnachten im Olymp

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ORF2
Weihnachten im Olymp

Weihnachten im Olymp

Kurz vor Heiligabend herrscht rege Betriebsamkeit im noblen Warenhaus "Olymp’". Während es draußen klirrend kalt ist, sorgt die üppige Weihnachtsdekoration im Inneren für eine wohlig-warme, heitere Stimmung. Für Kaufhausdirektorin Lale hat die Weihnachtsnacht eine ganz besondere Bedeutung: Vor vierzig Jahren hat sie sich im "Olymp" mit ihrer großen Liebe Hans einschließen lassen, ihn danach aber aus den Augen verloren. Lale glaubt nicht mehr an ein Wiedersehen, doch gerade an Weihnachten können bekanntlich unfassbare Wunder geschehen.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ORF 2