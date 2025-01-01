Weihnachten voller Hoffnung
89 Min.Ab 0
Weihnachten voller Hoffnung
Bobber Burton (Liam James aus 'Psych') wurde von einem Auto angefahren und benötigt eine langwierige teure Krankengymnastik, um wieder laufen zu können. Rodney (Matt Ward), den Bobbers Vater, der alleinerziehende Daniel (Billy Ray Cyrus) wie einen Sohn aufgenommen hatte, hat als Autor mittlerweile viel Geld verdient. Er fühlt sich Bobber und seinem Vater wie ein Sohn und Bruder verbunden und will die Kosten für die Behandlung in San Francisco übernehmen. Dort lernt Daniel die Physiotherapeutin Briony (Gina Holden), die seinen Sohn behandelt, kennen und verliebt sich in sie. Bobber lädt Briony ein, Weihnachten mit der ganzen Familie in 'Canaan' zu verbringen, doch das Weihnachtsfest stellt die Familie vor eine Zerreißprobe...
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
