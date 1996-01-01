Weihnachtsmann aus Leidenschaft
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Weihnachtsmann aus Leidenschaft
Eine junge Staatsanwältin schämt sich für ihren Vater, der sich für den Weihnachtsmann hält. Seit dem Tod ihrer Mutter hat sich dieser nämlich ganz und gar seinem neuen Dasein gewidmet und sein Haus in das des Weihnachtsmanns verwandelt. Nun verbringt er seine Zeit damit, Kindern sein Heim zu zeigen. Ausgerechnet seine Tochter soll seinen Betrieb nun in ihrer Funktion als Staatsanwältin schließen. Dabei wird ihr jedoch klar, dass an den Worten ihres Vater mehr dran ist, als sie bislang dachte.
Genre:Feiertag, Comedy
Altersfreigabe:
6
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