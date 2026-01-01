Weil ich dich liebe
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Weil ich dich liebe
Felicitas Woll durchlebt die Höhen und Tiefen einer Beziehung: Eva und Luis wechselten im sommerheißen Lissabon nur einen flüchtigen Blick und wussten - das ist die ganz große Liebe! Sie stürzten sich kopfüber in eine leidenschaftliche Liaison, haben geheiratet, bekamen ihr erstes Kind. Alles war perfekt. Doch nun sind die beiden auf dem Weg zum Scheidungsanwalt. Die großen Gefühle sind schon lange erloschen - so scheint es zumindest ...
Genre:Romanze
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Rowboat Film- und Fernsehproduktion