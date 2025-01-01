Weißer Hai vs. Riesenkalmar
44 Min.Ab 12
Weißer Hai vs. Riesenkalmar
In den Gewässern rund um Guadalupe gibt es so viele Weiße Haie wie sonst fast nirgends auf der Welt. Doch die Raubtiere weisen immer öfter mysteriöse Narben auf, die Wissenschaftler auf den Riesenkalmar zurückführen. Forscher wollen herausfinden, wie ein Kampf zwischen den beiden Spezies in den Tiefen des Ozeans aussehen könnte.
