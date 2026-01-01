Welcome Home - Eifersucht tötet
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Welcome Home - Eifersucht tötet
Emily Ratajkowski und Aaron Paul in einem packenden Thriller von George Ratliff: Nach einem Seitensprung steht die Beziehung von Cassie und Bryan auf der Kippe. Ein gemeinsamer Urlaub soll die beiden wieder annähern. Die scheinbar spontane Begegnung mit dem attraktiven Federico entfacht Bryans Eifersucht allerdings erneut. Doch das ist bei Weitem nicht das größte Problem des Paares: Frederico hat ein dunkles Geheimnis, das bald zur Gefahr für Cassie und Bryan wird.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH