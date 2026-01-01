Welcome to Happy Valley
Welcome to Happy Valley
Jessica (Merri Jamison) arbeitet zusammen mit ihrem Vater auf dessen Pferdefarm im 'Happy Valley'. Als dieser jedoch stirbt, beginnt für sie eine wahre Odyssee an Problemen. Es ist der letzte Wille des Vaters, dass Jessica gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Nicole (Brooke Coleman) den Hof betreiben soll, die ihr nach Jahren auf getrennten Wegen auf seiner Beerdigung wieder begegnet. Andernfalls soll der gesamte Grund verkauft werden. Dass beide sich in den Pferdetrainer Martin (Dan Glenn) verlieben, macht die Sache nicht einfacher und zu allem Überfluss ist der örtliche Großgrundbesitzer Joey Canella (Dan Bamonte) schon lange scharf darauf, sich das Land, auf dem die Pferdefarm liegt, unter den Nagel zu reißen. Die beiden unterschiedlichen Frauen schuften unermüdlich, doch der Verkauf des Hofes scheint unvermeidlich...