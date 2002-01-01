Welt ohne Ende
87 Min.Ab 12
Der Astronaut Jeff Hale hat seine Mission beendet und soll mit seinem Raumschiff zur Erde zurückkehren. Doch es kommt zu einem tragischen Unfall und Hale stirbt beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Allerdings ist er keineswegs entschwunden, sondern erwacht wieder in einer äußerst seltsamen Welt. Eine höhere Macht hat dort nämlich einige historische Gestalten, wie zum Beispiel den römischen Kaiser Nero, wiedererweckt. Riverworld ist alles andere als ein Paradies, und als er gefangen genommen wird, beginnt er mit dem Aufbau einer Widerstandsgruppe.
Genre:Science Fiction, Fantasie
Altersfreigabe:
12
