Weltanschauung und Organisation - Männer und Maiden - Die Geschichte des Arbeitsdienstes
57 Min.Ab 12
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Weltanschauung und Organisation - Männer und Maiden - Die Geschichte des Arbeitsdienstes
Die lange vor Gründung der NSDAP entstandene Arbeitsdienstidee favorisierte das Prinzip der Freiwilligkeit und erteilte jeder Art der Gleichschaltung eine Absage. Neben Theodor Herzl, dem späteren Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation, und dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger beschäftigte sich vor allem Konstantin Hierl mit der Idee. Nachdem 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernommen hatten, versuchten sie, den "Reichsarbeitersdienst" zu einer Gliederung der NSDAP umzufunktionieren.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
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