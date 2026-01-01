Wenn der Mond auf die Erde stürzt
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Wenn der Mond auf die Erde stürzt
Ein Meteoriteneinschlag auf dem Mond löst auf der Erde eine heftige Klimakatastrophe aus. Überflutungen und Stürmen suchen die Menschen heim. Doch es kommt noch schlimmer: Der schwer getroffene Mond gerät plötzlich aus seiner Umlaufbahn, er ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Können eine riskante Mondmission und kontrollierte Sprengungen das Schlimmste verhindern? - Gedreht wurde im kanadischen Hamilton in der Provinz Ontario. Die im Film genutzte „T-Skala“ bezieht sich auf die Turiner Skala, mit der für die Erde riskante Annäherungen von Asteroiden und Kometen kommuniziert werden können.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.