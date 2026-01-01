Wer reißt denn gleich vor'm Teufel aus?
93 Min.Ab 0
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Wer reißt denn gleich vor'm Teufel aus?
Der arme Bursche Jakob wird wegen seiner Furchtsamkeit von den Leuten oft verspottet, und vom Missgeschick ist er außerdem verfolgt. Der König hat es ebenfalls auf sein Leben abgesehen. Mit einem Brief schickt er Jakob zum Schloss, und wäre er nicht Räubern in die Hände gefallen, dann hätte er den Tag nicht überlebt.
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
0
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