Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Westwärts zieht der Wind

Westwärts zieht der Wind

154 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS154 Min.Ab 12
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS

Westwärts zieht der Wind

Stimmungsvolles Western-Musical mit Clint Eastwood: Als der Siedler Pardner mit seinem Planwagen verunglückt, wird er von dem Goldgräber Ben Rumson gerettet und aufgenommen. Dann findet Ben zufällig einen neuen Claim und verspricht, alles Gold mit Pardner zu teilen. Als sich Pardner jedoch in Bens Ehefrau Elizabeth verliebt, die dieser einst einem Mormonen abkaufte, beginnt die Freundschaft der beiden zu bröckeln.

Genre:
Musikalische Komödie, Western
Produktion:
US, 1969
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.