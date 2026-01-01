What a feeling
106 Min.Ab 0
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What a feeling
Marie Theres hat sich als Deutsche in Österreich gut eingelebt – als Ehefrau von Alexander, verständnisvolle Mutter der Teenager-Tochter Anna und angesehene Spitalsärztin in Wien. Nach der überraschenden Trennung muss sie ihr bisher scheinbar perfektes Leben neu hinterfragen. Als sie die selbstbewusste Iranerin Fa kennenlernt, wird alles anders: Marie Theres beginnt, sich ihren eigenen Wünschen zu stellen und entdeckt Wege zu sich selbst und zum großen Glück.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0