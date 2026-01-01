Zum Inhalt springenBarrierefrei
Which Brings Me to You

Which Brings Me to You

Romantische Komödie mit Lucy Hale: Bei einer Hochzeit treffen Trauzeuge Will und Brautjungfer Jane aufeinander. Nach einem missglückten Annäherungsversuch verbringen sie den Tag zusammen und tauschen Erfahrungen über ihre früheren Beziehungen aus. Will gesteht seine Unsicherheit mit Frauen, während Jane von komplizierten Erlebnissen mit Männern berichtet. In ihren offenen Gesprächen entdecken sie eine unerwartete Verbindung. Könnte aus dieser zufälligen Begegnung mehr werden?

Genre:
Comedy, Romanze
Produktion:
US, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG