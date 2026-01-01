Which Brings Me to You
95 Min.Ab 0
Which Brings Me to You
Romantische Komödie mit Lucy Hale: Bei einer Hochzeit treffen Trauzeuge Will und Brautjungfer Jane aufeinander. Nach einem missglückten Annäherungsversuch verbringen sie den Tag zusammen und tauschen Erfahrungen über ihre früheren Beziehungen aus. Will gesteht seine Unsicherheit mit Frauen, während Jane von komplizierten Erlebnissen mit Männern berichtet. In ihren offenen Gesprächen entdecken sie eine unerwartete Verbindung. Könnte aus dieser zufälligen Begegnung mehr werden?
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 2023
LEONINE Licensing AG