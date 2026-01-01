Whitney Houston: I wanna dance with somebody
139 Min.Ab 12
139 Min.Ab 12
Whitney Houston: I wanna dance with somebody
Emotionales Biopic mit Naomi Ackie als Whitney Houston: Das Talent, die Menschen mit ihrer Stimme zu begeistern, wurde Whitney Houston bereits in die Wiege gelegt. Als eines Tages Musikproduzent Clive Davis zufällig auf sie aufmerksam wird, verändert sich Whitneys Leben komplett. Schnell avanciert sie zum absoluten Superstar. Doch schon bald muss Whitney erkennen, dass das Business einige Schattenseiten mit sich bringt ...
Genre:Biografie, Drama, Musik, R&B, Pop, Soul, Gospel
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland