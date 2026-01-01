Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert
79 Min.Ab 0
Das Schwert, das Halvar seinem Erzfeind, dem Schrecklichen Sven, abgeknöpft hat, entfesselt seine Zauberkräfte: Halvars Frau Ylva wird in eine goldene Statue verwandelt. Leif, ein junger Krieger, der zufällig auftaucht, berichtet von einer sagenumwobenen Insel im Norden, wo Ylva erlöst werden kann. Als sich Halvar mit seinen starken Männern auf den Weg macht, schleichen sich Wickie, Cousine Ylvi und ein gewitztes Eichhörnchen heimlich auf das Schiff.
