Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
135 Min.Ab 12
135 Min.Ab 12
Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
Nach der gleichnamigen Erzählung mit autobiografischen Zügen von André Heller. Der zwölfjährige Paul Silberstein, Spross einer so mondänen wie geheimnisvollen altösterreichischen Zuckerbäckerdynastie, sprachgewandt, abenteuerhungrig und vom Schicksal mit einer blühenden Fantasie und einem schweren Erbe ausgestattet, entdeckt im Österreich der späten 1950er Jahre die Macht der Liebe und des Humors sowie seine außergewöhnliche Begabung zum Gestalten eigener Wirklichkeiten.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG