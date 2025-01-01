Wie im Himmel
128 Min.Ab 12
Der international renommierte Dirigent Daniel Daréus beendet nach einem körperlichen Zusammenbruch seine Karriere und zieht sich in das Dorf seiner Kindheit in Nordschweden zurück. Nach längerem Zögern lässt er sich überreden, den örtlichen Kirchenchor zu leiten - und steckt tatsächlich nach und nach die Dorfbewohner - vor allem die Frauen - mit seiner musikalischen Begeisterung an.
Genre:Tragikomödie, Musik
Produktion:SE, 2004
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH