Wiege / Bahre
Wiege / Bahre
In der Reportage "Wiege / Bahre" zeigt sich, dass im Zauber des Anfangs und dem Schrecken des Endes des Lebens viel Gegensätzliches und doch auch Ähnliches schlummert. Hebamme Stefi und Bestatter Alex nehmen uns mit in intime Momente ihres Berufslebens und zeigen uns, dass man das Leben feiern sollte - und dass in jedem Abschnitt vor allem eins zählt: Beziehungen auszufüllen und auszuleben.
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe: 12
12
