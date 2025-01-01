Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wiege der Angst

97 Min.Ab 18
97 Min.Ab 18
MOVIESPHERE
Claire Kelsky arbeitet als Profikillerin für ein Verbrechersyndikat, dessen Anführer nur als der "Boss" bekannt ist. Dieser gibt ihr den Auftrag, seine Freundin Kitty zu finden, die untergetaucht ist. Zusammen mit ihrem Partner Nick und mit Jimmy, dem Sohn des Chefs, kann Claire die Gesuchte aufspüren. Doch als Jimmy versucht, Kitty zu vergewaltigen, und diese den Sohn des Chefs tötet, geraten Claire und Nick zwischen die Fronten.

Genre:
Krimi-Drama
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Moviesphere