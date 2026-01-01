Wild Beasts
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Wild Beasts
Die sexy College-Studentinnen Sara Ryan (Agnes Bruckner) und Alex Layton (Madeline Zima) werden zwei 'Eiskalte Engel', als es darum geht, sich ihrer jeweiligen Feinde zu entledigen. Sie schließen einen mörderischen Pakt, bei dem die manipulative Alex schnell die Oberhand gewinnt. Schon bald muss die eher unschuldige Sara nämlich feststellen, dass die Übeltaten ausschließlich ihr in die Schuhe geschoben werden sollen. Der Beginn eines Katz- und Maus-Spiels, an dem der alte Hitchcock seine wahre Freude gehabt hätte...
Genre:Krimi-Drama, Thriller, LGBTQ+
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH