WILD CARD
89 Min.Ab 16
Ein fesselnder Thriller mit Jason Statham in der Hauptrolle: Nick Wild, Alkoholiker und gelegentlicher Bodyguard in Las Vegas, träumt von einem Segelboot in Korsika. Als eine Freundin von ihm schwer verletzt wird, sucht Nick nach den Tätern. Er findet Danny, einen Gangster, der Holly misshandelt hat. Doch die Begegnung zieht ihn noch tiefer in schmutzige Geschäfte und die Abgründe von Las Vegas.
Genre:Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16GEWALT
