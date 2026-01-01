Wild for the Night
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Wild for the Night
Das Licht, die Beats, die Moves – für Wyatt (James Maslow) und Shery hat die Electro-Clubszene das Zuhause ersetzt, eine Familie hatten sie nicht. Um zu überleben, haben sie Rauschgift vertickt. Dann ist Wyatt im Gefängnis gelandet und hat seine Schwester ohne einen Penny zurückgelassen. Jetzt ist sie tot. Erschossen, entstellt, halb verbrannt. Wyatt kennt nach seiner Entlassung nur ein Ziel: Er will den Mörder von Shery finden. Dafür muss er tief in den Sumpf des Electro-Underground hinabsteigen – zu Emma (Caitlin McHugh) und Kipling (Tommy Flanagan), dorthin wo sich Party, Drogen und Profitgier zu einer glitzernden, gefährlichen Szene verbinden.
Genre:Krimi, Musik, Thriller
Altersfreigabe:
16
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