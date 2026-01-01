Wild Target - Sein schärfstes Ziel
Wild Target - Sein schärfstes Ziel
Victor Maynard ist kein gewöhnlicher Auftragskiller – er arbeitet präzise, diskret und mit eiserner Selbstdisziplin. Doch sein Leben gerät aus dem Gleichgewicht, als er die charmante Betrügerin Rose Zielinski eliminieren soll. Statt sie auszuschalten, entscheidet er sich spontan, sie zu beschützen. Gemeinsam geraten sie ins Visier seines skrupellosen Auftraggebers. Unterstützung erhält Victor dabei von seinem unerfahrenen Assistenten Tony, der unverhofft in die gefährliche Welt hineingezogen wird. Während Verfolgungsjagden, Täuschungen und unerwartete Wendungen das Trio zusammenschweißen, beginnt Victor, seine eigenen Prinzipien zu hinterfragen. Zum ersten Mal entwickelt der eiskalte Profi so etwas wie Gefühle – und stellt fest, dass es mehr im Leben geben könnte als perfekt ausgeführte Aufträge. „Wild Target – Sein schärfstes Ziel“ ist eine rasante Mischung aus schwarzem Humor, Action und ungewöhnlicher Romantik, getragen von schrägen Figuren und pointierten Dialogen.