Wild Things
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
Wild Things
Sam Lombardo, einst Hilfsarbeiter, hat sich in Florida bis zum Highschool-Lehrer hochgearbeitet. Als ihn die hübsche Kelly erfolglos zu verführen versucht, beschuldigt sie ihn aus Rache der Vergewaltigung. Sam wird angeklagt, aber sein Anwalt Ken Bowden verwickelt das angebliche Opfer bei der Verhandlung in Widersprüche - Sam wird freigesprochen. Doch die beiden Polizeikommissare Duquette und Perez beschatten Sam weiterhin - bis schließlich ein Mord passiert.
Genre:Thriller
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN