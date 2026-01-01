Wildes Überleben - Episode 7: Natürliche Verführer
44 Min.Ab 0
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Wildes Überleben - Episode 7: Natürliche Verführer
“Natürliche Verführer" beobachtet Tiere und ihre verschiedenartigen Strategien zur Partnersuche. Nur wer sich von der Masse abhebt, erreicht das oberste Ziel: die Art zu erhalten. Meist ist es Imponiergehabe, wenn es darum geht, die geeignete Gefährtin zu finden. Aber in der Natur gibt es bei der Liebeswerbung unzählige Techniken: Tanzen, Singen, Präsente für die Angebetete oder alle Nebenbuhler verprügeln - selbst tödliche Jäger können da erstaunlich charmante Liebhaber sein…
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
0
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