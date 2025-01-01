Wildes Verlangen
96 Min.Ab 16
Wildes Verlangen
Schmuckdesignerin Victoria lernt auf einer Party den wohlhabenden und charmanten Jack kennen. Beide fühlen sich zueinander so hingezogen, dass sich sofort ein erotisches Band zwischen den beiden bildet. Jack nimmt Victoria mit in eine sexuelle Welt voller Leidenschaft und Sadomasochismus-Spiele. Was für Victoria zunächst nur eine aufregende Erfahrung ist, wird schließlich zu einem gefährlichen Spiel.
Genre:Drama, Erotik
16
