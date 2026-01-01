Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen im Krieg

Willkommen im Krieg

103 Min.Ab 12
Planet Movies103 Min.Ab 12
Planet Movies
Willkommen im Krieg

Willkommen im Krieg

Ein staubiger Wüsten-Landstrich, durch den sich ein Bundeswehrpanzer quält. Der verkaterte Martin dämmert im Innern des Fahrzeugs vor sich hin. Plötzlich knallen Schüsse, Granaten explodieren, mit einem Mal ist er hellwach – und mitten im Krieg … Vor wenigen Stunden saß Martin noch beim Bier mit seinem Freund Maddel zusammen, der eigentlich als Soldat für diesen Auslandseinsatz vorgesehen war.

Genre:
Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film