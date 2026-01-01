Wings Of Freedom

Zum Inhalt springenBarrierefrei
83 Min.Ab 16
MOVIESPHERE83 Min.Ab 16
MOVIESPHERE
Schwerenöter W.B. sorgt dafür, dass auf Kaution Freigelassene zu ihrem Gerichtstermin erscheinen. Gemeinsam mit Blue, der genauso schnell spricht, wie er schießt, und Bean, der erst schießt, bevor er denkt, nimmt er einen neuen Auftrag an. Das Trio soll die Erbin Nettie sicher zu ihrem Termin bringen. Die Aufgabe entpuppt sich jedoch als alles andere als leicht. Ein skrupelloser Kokain-Dealer hat es nämlich auf Nettie abgesehen und all seine Männer darauf angesetzt, die Jungs zu stoppen.

Genre:
Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 1988 MJK Productions