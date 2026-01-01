Wings of Honour – Luftschlacht über Deutschland
1944, der Luftkrieg über Europa ist in der entscheidenden Phase. Die deutsche Luftwaffe kämpft mit allen Mitteln gegen die alliierten Bombenangriffe. Flight Officer Earl Kirk hat in der Luftschlacht um England gute Freunde verloren und ist nun ein erfahrener Pilot in der britischen Royal-Air-Force. Mit seiner ‘B-24′ Bomberstaffel wird auf er eine Mission über Deutschland geschickt: Er und seine Männer sollen Benzinlager in der Nähe von Bremen angreifen, um den Nachschub für deutsche Panzer zu unterbinden. Doch die Mission ist ein Himmelfahrtskommando, der Dauerbeschuss durch die deutsche 88er Flak ist gnadenlos, deutsche Jagdflugzeuge greifen den Verband an. Als seine Maschine mehrere Treffer erhält, muss Earl eine harte Entscheidung treffen. Wird er es schaffen, seine Crew zurück nach Hause zu bringen?