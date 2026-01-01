Wir
113 Min.Ab 16
113 Min.Ab 16
Wir
Jordan Peele inszeniert einen sozialkritischen Horror-Thriller mit Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o in der Hauptrolle: Bereits als Kind hatte Adelaide Wilson ein verstörendes Erlebnis in einem Spiegellabyrinth in Santa Cruz. Als sie nun, rund dreißig Jahre später, mit ihrer Familie an den Ort zurückkehrt, überkommt sie ein ungutes Gefühl und sie möchte sofort wieder abreisen. Doch da stehen bereits stumme Doppelgänger der Wilsons in deren Auffahrt und wollen sie töten.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH