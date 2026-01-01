Wo der Wind weht
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
Wo der Wind weht
Nur von seinem vierbeinigen Freund Riley begleitet, begibt sich der 13-jährige Shaun auf eine abenteuerliche Reise. Er möchte den Wunsch seines kürzlich verstorbenen Großvaters Gus ehren und seine Asche auf dem Gipfel des nahegelegenen Berges im Wind verstreuen. In der Wildnis stoßen die beiden Freunde auf zahlreiche Hindernisse. Sie überlegen immer wieder aufzugeben, doch der Rat des Großvaters erreicht Shaun in seinen Gedanken und ebnet ihnen den Weg. So schmerzhaft es auch sein mag - letztendlich soll dieses Abenteuer nicht nur für Shaun, sondern auch für seine Eltern eine Erfahrung fürs Leben sein.
Genre:Abenteuer
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH