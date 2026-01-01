Wo steckt Sidney Hall?
116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
Wo steckt Sidney Hall?
Sidney Hall (Logan Lerman) gelingt das, wovon viele Schriftsteller nur träumen können: Er schreibt mit seinem Debütroman ein Buch, das auf Anhieb zum Bestseller wird und Sidney schlagartig zu weltweiter Berühmtheit verhilft. Mit seinen 18 Jahren wird er durch sein Werk zur Stimme einer ganzen Generation, außerdem findet er seine große Liebe Melody (Elle Fanning). Sein unverhoffter Ruhm setzt für Sidney Hall allerdings nicht nur positive Veränderungen in Gang: Nach dem Aufstieg folgt auch der Fall des gefeierten Schriftstellers, der schließlich ohne jede Spur verschwindet…
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH