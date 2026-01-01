Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wochenendrebellen

Dramedy mit Florian David Fitz - basierend auf der Autobiografie "Wir Wochenendrebellen" von Mirco von Juterczenka: Der autistische Jason soll auf eine Förderschule wechseln. Um dies zu verhindern, geht sein Vater Mirco einen Deal mit ihm ein: Jason strengt sich in der Schule an, wenn Mirco ihm hilft, einen Lieblingsfußballverein zu finden. Wochenende für Wochenende begeben sich die beiden nun auf eine ungewöhnliche Reise quer durch Deutschland ...

Genre:
Comedy, Drama
Produktion:
DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© SevenPictures Film GmbH