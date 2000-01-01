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Wonder Boys - Lauter Wunderknaben

Wonder Boys - Lauter Wunderknaben

108 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS108 Min.Ab 12
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Wonder Boys - Lauter Wunderknaben

Michael Douglas und Robert Downey Jr. in einer klugen Satire mit brillanten Dialogen: Seit er vor Jahren einen preisgekrönten Roman veröffentlicht hat, kämpft der Schriftsteller und Professor Grady Tripp mit einer Schreibblockade. Um sich abzulenken, sucht Grady mit seinem Studenten James Leer nach einer Jacke, die einst Marilyn Monroe gehört hat. Außerdem hat Grady eine Affäre mit Sara Gaskell, der Kanzlerin der Hochschule, die prompt schwanger wird.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2000 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.