Wrong Turn 2 - Dead End
92 Min.Ab 18
92 Min.Ab 18
Wrong Turn 2 - Dead End
Der Armee-Veteran Dale Murphy ist der Showmaster einer neuen Reality-Show. Mitten in den endlosen Wäldern West Virginias spielen die Kandidaten in einer vermeintlich apokalyptischen Welt um 100.000 Dollar Preisgeld. Doch schon bald geht es ums nackte Überleben, denn eine degenerierte Kannibalen-Familie, die in der Gegend haust, macht nun Jagd auf die Stadtmenschen. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt ...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH