Wrong Turn 4: Bloody Beginnings
81 Min.Ab 18
81 Min.Ab 18
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings
Skiurlaub in den Wäldern West Virginias - diesen Traum erfüllt sich eine Gruppe junger Leute. Doch als sie sich in den Bergen verirren, ist der Spaß vorbei. Um sich vor einem Blizzard zu schützen, verschanzen sich die Jugendlichen in einem leerstehenden Gebäude. Sie ahnen nicht, dass es sich um eine ehemalige Psychiatrie handelt, in der vor 30 Jahren ein bestialisches Blutbad stattfand. Doch es kommt noch schlimmer: Inzwischen ist das Gebäude ein Rückzugsort für Kannibalen ...
Genre:Horror
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH